Denizlispor seri peşinde

29.08.2019 12:28

SÜPER Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor'u 2-0 yenerek 9 yıl sonra döndüğü devler arenasına müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda rakibiyle karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılarda futbolculardan stoper Oğuz Yılmaz ve orta sahada görev yapan Zeki Yavru iddalı konuştu. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğuz, oynadıkları iki karşılaşmayı gol yemeden kazanmalarının sevindirici olduğunu söyledi. Savunmadaki partneri Sapunaru ile iyi bir uyum yakaladıklarını kaydeden deneyimli futbolcu, "Göztepe deplasmanından da iyi bir skorla döneceğiz. Burası hatayı kabul etmeyen bir lig. Biraz alışma sürecim oldu. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Göztepe maçına puan ve puanlar almak için çıkacağız" dedi.

Yeşil-siyahlı ekibin Akhisarspor'dan transfer ettiği Zeki Yavru ise, 2 haftada 6 puan toplamanın önemine dikkat çekti. Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen iyi işlere imza attıklarını anlatan Zeki, "Uyum aşamasını en hızlı şekilde atlattığımızı düşünüyorum. İlk hafta Galatasaray'ın karşısına çıktığımızda derli toplu oynayan bir takım görüntüsü verdik. Ancak Antalya'da istediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızı söyleyemem. Galibiyetler gelince her şey güzel. Kötü günlerde de galip gelmek çok önemli. O gün belki hayatımızda oynadığımız en yorucu maçlardan birini gerçekleştirdik. 2 haftada 2 galibiyet almak çok önemliydi. Önümüzde zorlu bir Göztepe deplasman var. Hocamızın bize Göztepe maçıyla ilgili anlattıklarını en iyi şekilde yerine getireceğiz, maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Denizlispor'da orta saha Mbamba dışında eksik bulunmuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yukatel Denizlispor idmanından detay görüntüler

Stoper Oğuz Yılmaz ile röportaj

Orta saha Zeki Yavru ile röportaj

Kaynak: DHA