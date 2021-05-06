Denizlispor seçime gidiyor

Bu yıl Süper Lig'den düşen ilk takım olam Denizlispor'da Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı aldı.

Bu yıl Süper Lig'den düşen ilk takım olam Denizlispor'da Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı aldı. Toplantının, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yapılması planlanıyor.

Denizlispor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı tüzüğünün 7. maddesi hükümleri doğrultusunda 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 20.00'de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gündeme göre yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde ise 08 Haziran 2021 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verildi.

Gündem; "Açılış ve Yoklama, Divan Heyeti Seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 katip), 2020 yılına ait 01 Ocak 2020- 31 Mayıs 2020 tarihleri arası Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının okunması, 01 Haziran 2020-30 Nisan 2021 tarihleri arası Özel Hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının okunması, Denetim Kurulu raporlarının okunması, Raporların ayrı ayrı görüşülmesi, bütün raporların ayrı ayrı ibrası, Türkiye Futbol Federasyonu için delegelerin tespiti hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu için delegelerin tespiti hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Kulübe ait veya Kulübe kazandırılması düşünülen veyahut kiralanmış bulunan gayrimenkul, menkul, nakil vasıtaları, tesis yerlerinin alınması- satılması - kiralanması, teminat alınması, teminat verilmesi, bu konuda sözleşme yapılması, sözleşme yenilenmesi, revize edilmesi ve borçlanma konusunda yeni Yönetim kuruluna yetki verilmesi, Adayların tanıtımı ve divana kayıtlanmaları, Yeni Yönetim Kurulunun gizli oyla seçimi (1 Başkan, 14 Asıl, 8 Yedek Üye), Yeni Denetim Kurulunun seçimi (3 Asıl, 3 Yedek Üye), Yeni Sicil Kurulunun seçimi (5 Asıl, 3 Yedek Üye), Yeni Disiplin Kurulunun seçimi (5 Asıl, 3 Yedek Üye), Dilek ve Temenniler olarak belirlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı