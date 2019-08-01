Denizlispor, Sako transferinden vazgeçti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, Malili futbolcu Bakary Sako transferinden vazgeçtiği bildirildi.

1.08.2019 16:04
Denizlispor, Sako transferinden vazgeçti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, Malili futbolcu Bakary Sako transferinden vazgeçtiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen futbolcu Bakary Sako ile yapılan transfer görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bakary Sako ile kulübümüz arasında, geçtiğimiz hafta anlaşmaya varılmış ve bu bilgi kulübümüzden yapılan resmi açıklama ile duyurulmuştu. Futbolcu, Denizli'ye gelmiş ancak Denizli'de hem futbolcu hem de menajeri ile yapılan görüşmelerde mali konularda uzlaşma sağlanamadığından transferden vazgeçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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