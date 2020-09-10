Denizlispor, Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i transfer etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizlispor, Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Sakıb Aytaç'la 1 yıl, Özer Özdemir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor, Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i transfer etti
10.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:05

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Sakıb Aytaç'la 1 yıl, Özer Özdemir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki sol bek Sakıb Aytaç ile 22 yaşındaki sağ bek Özer Özdemir'in transferi dolayısıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, transferler için uzun süre uğraş verdiklerini, kendileri için kolay olmadığını söyledi.

Şanlıkan, şöyle konuştu:

"Özer ile 4 yıllık bir anlaşma sağladık. Sakıb 9 yıl önce Denizlispor'da oynamıştı. Sakıb'ı geçen yıl ve önceki yıllarda takıma getirmek için çok uğraş vermiştik ve olmamıştı. Bu yıla nasipmiş. Sağ ve sol bekimiz emin ellerde. İnşallah ikisi de çok iyi performanslar gösterir. Kolay transferler değildi. Umarım harcadığımız emeğin karşılığını sahada verirler. "

Sportif direktör Burak Özsaraç da ilk etapta 2 transfer daha yapacaklarını, bir orta saha ve bir de kanat mevkisine oyuncu almak için çalıştıklarını bildirdi.

Özsaraç, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir stoperimiz de yolda. Pazartesi günü resmi sözleşmeyi imzalayacağız. Bu oyuncular da geldikten sonra kadro yapımızın tamamlandığını düşünüyoruz. Önümüzde 5 Ekim'e kadar bir zaman var. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda ihtiyacımız olursa tekrar transfer yapmayı düşünebiliriz." diye konuştu.

Denizlispor'a 1 yıllık imza atan Sakıb Aytaç ise takımda olduğu için mutluluk duyduğunu ifade ederek, "9 yıl önce buradaydım. O zamanlar daha genç ve tecrübesizdim. Tekrar gelmek nasip oldu. Şimdi kendimi daha olgun ve tecrübeli hissediyorum. İnşallah burada kulübümüzün öngördüğü hedeflere çok iyi çalışarak ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özer Özdemir ise Denizlispor'a gelmeyi çok istediğini ve yöneticilerin kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Takımın iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım. Hedeflerimiz var. İnşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Erol Evgin Deniz Akkaya Gonca Vuslateri
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Otilia Bruma Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Denizlispor, Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i transfer etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 14:08:30. #1.14#
title