Denizlispor sahaya indi

SÜPER Lig'den TFF 1'inci Lig'e düştükten sonra kadrosu dağılıp kongresinde aday çıkmayınca yönetim krizi yaşayan Denizlispor, antrenmanlara takımda geçen sezondan kalan 7 isim ve daha önceden kiralık gönderilen futbolcularla başladı.

SÜPER Lig'den TFF 1'inci Lig'e düştükten sonra kadrosu dağılıp kongresinde aday çıkmayınca yönetim krizi yaşayan Denizlispor, antrenmanlara takımda geçen sezondan kalan 7 isim ve daha önceden kiralık gönderilen futbolcularla başladı. Altyapı takviyeli toplam 19 futbolcusu bulunan Denizlispor'u Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki yeni sezonun ilk antrenmanında Antrenör Veli Acar çalıştırdı. Yönetimin tarihlerini 26 Temmuz-3 Ağustos olarak açıkladığı olağanüstü kongreye odaklanan Denizli'de takımın sezon öncesi kampa gidip gitmeyeceği veya transfer yasağının açılıp açılmayacağı belirsiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı