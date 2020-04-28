Denizlispor, sahaya indi
Denizlispor corona virüsü salgını sonrası Süper Lig'de ertelenen maçların ardından antrenmanlara yeniden başladı.
28.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:02
Denizlispor corona virüsü salgını sonrası Süper Lig'de ertelenen maçların ardından antrenmanlara yeniden başladı.
Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ligin haziran ortası gibi başlamasının öngörülmesinin ardından Denizlispor, bugün antrenmanlara başladı. Tesislerdeki antrenmanda futbolcular sosyal mesafe kurallarına uyarak dayanıklılık ve pas çalışması gerçekleştirdi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA