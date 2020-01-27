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Denizlispor sahasında yok

Süper Lig'de 19. hafta geride kalırken, Denizlispor ilginç bir istatistiğe imza attı.

27.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:47
Denizlispor sahasında yok

Süper Lig'de 19. hafta geride kalırken, Denizlispor ilginç bir istatistiğe imza attı. Yeşil-siyahlı takım 22 puanın, 15'ini deplasmanda topladı. Horoz evinde oynadığı 9 müsabakada ise sadece 7 puan alabildi.


Süper Lig'in 19. hafta maçları geride kaldı. 19 maçta 22 puan toplayan Denizlispor'da ise kötü gidişat devam ediyor. Ligde topladığı 22 puandan sadece 7 puanı kendi sahasında kazanan Denizlispor, son 2 iç saha maçında kalesinde 8 gol gördü. Horozlar dış saha maçlarında ise 15 puan topladı. Deplasman puan sıralamasında ise yeşil-siyahlı takım 4. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynadığı 10 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-siyahlı ekip ilginç bir istatistiğe imza atmış oldu.


Ligde son 4 maçında 1 puan toplayabilen yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Trabzonspor'a penaltılarla elenmişti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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