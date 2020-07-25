Denizlispor, sahasında MKE Anakaragücü'ne 1-0 mağlup oldu
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Denizlispor, sahasında MKE Anakaragücü'ne 1-0 mağlup oldu

Süper Lig'in 34. haftasında Denizlispor, sahasında MKE Anakaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Denizlispor, sahasında MKE Anakaragücü'ne 1-0 mağlup oldu
25.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:41

Süper Lig'in 34. haftasında Denizlispor, sahasında MKE Anakaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada Denizlispor'da sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunu kaleci Korcan kurtardı.

18. dakikada Sacko'nun ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.

39. dakikada Denizlispor'da Aissati'nin ceza sahası sol çaprazından çektiği şut üstten az farkla auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

60. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

90+4. dakikada Ankaragücü hücumunda bir anda ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan İlhan, plase vuruşla kaleci Hüseyin'i geçerek topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx

Denizlispor: Hüseyin xx, Zeki xx (Lopes dk. 80 ?), Oğuz xxx, Mustafa xx, Zakarya xx, Murawski xx, Sackey xx, Sacko xxxx, Aissati xx, Recep xx (Olcay dk. 65 x), Rodallega xx (Estupinan dk. 75 x)

Yedekler: Abdülkadir, Muhammet, Mbamba, Sedat, Asım, Alihan, Özgür,

Teknik Direktör: Levent Kartop

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Cebrail xx, Kulusic xx, Fatih xx (Boada dk. 75 x), Stanojevic xx, Sedat xx (Ender dk. 46 x), Lukasik xx, Lobjanidze xx (Sıtkı dk. 86 ?), Scarione xx (İlhan dk. 86 xx), Michalak xx (Mahmut dk. 62 x), Orgill xx

Yedekler: Mert, Orkan, Emre, Berke

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: İlhan (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Aissati, Hüseyin (Denizlispor), Ender (MKE Ankaragücü)

(İHA)

Kaynak: İHA

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