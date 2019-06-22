Denizlispor Rodallega'yı açıkladı

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Denizlispor Rodallega'yı açıkladı

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Hugo Rodallega'yı açıkladı. Kulüp resmi sosyal medyada hesabından oyuncunun transferi ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Trabzonspor'un eski oyuncusu ile daha önce Denizli'de görüşen yönetim, Kolombiya'da bulunan menajeri aracılığıyla sözleşme imzaladı. Rodellega ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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