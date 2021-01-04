Denizlispor revire döndü
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Denizlispor revire döndü

04.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:41
Denizlispor revire döndü

SÜPER Lig'de son olarak Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor'da çarşamba günü iç sahada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi eksiklerin fazlalığı can sıktı.

SÜPER Lig'de son olarak Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor'da çarşamba günü iç sahada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi eksiklerin fazlalığı can sıktı. Yeşil-siyahlılarda Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Marvin Bakalorz ve Mustafa Yumlu ile birlikte sakat futbolcu sayısı 6'ya yükseldi. İki futbolcunun durumları maç saati netleşecek. Tedavileri süren Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Fede Varela ve Neven Subotic'in Kayserispor maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Kaleci Cenk ise iyileşip takıma döndü.

Denizlispor'da kart cezalısı orta saha Murawski de Kayserispor müsabakasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz ve alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Aissati'nin de takımdan ayrılmasıyla Ege ekibinde kadro derinliği azaldı. Yönetimin yarın başlayacak ara transfer döneminde takıma takviyeler yapmayı planladığı ifade edildi. Denizlispor'da Bergdich ve Rodallega, Kayserispor maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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