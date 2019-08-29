Denizlispor orta saha transferini bitiriyor

29.08.2019 14:45

SÜPER Lig'de aldığı Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle dikkatleri üzerine çeken Yukatel Denizlispor, orta saha transferi için atağa kalktı. Transfer sezonu sona ermeden önce kaliteli bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen yeşil-siyahlılar, Belçika Ligi takımlarından Standard Liege forması giyen 23 yaşındaki Uche Agbo ile görüşmelerinde önemli mesafe kat etti. Nijeryalı futbolcuyla büyük ölçüde el sıkışan yeşil siyahlılar, oyuncu için son teklifini yaparak beklemeye geçti.

Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Denizlispor, Uche Agbo ile anlaşma sağlayamazsa, rotayı Güney Amerika'ya çevirecek. Ege ekibinin ekibinin, Arjantin 1. Lig ekiplerinden Colon takımında forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Guillermo Celis ile de ilgilendiği kaydedildi. Denizlispor'un bu iki futbolcudan birisine yarına kadar imza attıracağı belirtildi.

Kaynak: DHA