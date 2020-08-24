Denizlispor, Muris Mesanovic'i renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Bosna Hersekli santrfor Muris Mesanovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine kattı.
24.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:46
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Bosna Hersekli santrfor Muris Mesanovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı ekibin, Muris Mesanovic'i, Çekya takımlarından Mlada Boleslav'dan sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi.
Açıklamada, kulüp binasında düzenlenen imza törenine Yukatel Denizlispor asbaşkanları Can Cesur ve Ozan Katrancı'nın da katıldığı bildirildi.
Kaynak: AA