Denizlispor-MKE Ankaragücü maçının ardından
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Denizlispor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Denizlispor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Denizlispor'un teknik sorumlusu Bulut Turhan, rakip takımın daha iyi organize olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Denizlispor'un teknik sorumlusu Bulut Turhan, rakip takımın daha iyi organize olduğunu söyledi.

Turhan, Denizli Atatürk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü'nü tebrik eden Turhan, şunları kaydetti:

"Ankaragücü bizden daha iyi organize olmuş bir takımdı. Yeni transferlerimiz var. Yeni takım oluşturuyoruz. Bugünkü maçta birbirini tanımayan oyuncular sahadaydı. Doğal olarak uyumsuzluk vardı. Biraz da şanssızlık yaşadık. Daha iyi sonuç alabilirdik. Milli maç arasını iyi değerlendireceğiz."

"Şanssız bir şekilde eksildik"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen ise maçın başında duran toptan iki golle öne geçtiklerini ve ilk yarının uzatma dakikalarında üçüncü golü bularak rahatladıklarını anlattı.

"Bizim için güzel sonuç oldu." ifadesini kullanan Erkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şanssız bir şekilde eksildik. Pozisyona çok yakındım. Bana göre sarı kartlık pozisyondu. Maçın hakemi oyuncumuzu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Rakip de 10 kişi kalınca biz biraz daha savunmaya çekiliyor gibi gözüksek de farklı pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. Oyuncularımızı olağanüstü mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Denizlispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Denizlispor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Denizlispor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Denizlispor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Denizlispor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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