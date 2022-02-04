Denizlispor Mesut Bakkal'la ilk maçına çıkacak
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Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak. Yeşil-siyahlılar 23'üncü hafta mücadelesinde yarın evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Burak Şeker'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, D-B üst 30, A-E üst 20, A-E alt 15, maraton 10 TL olarak belirlendi. Mutlak galibiyet hedefleyen Mesut Bakkal, Eyüpspor maçını kazanarak çıkış başlatmak istediklerini söyledi. Takıma güvendiğini ve inandığını belirten yeşil-siyahlıların çalıştırıcısı, "Yenilirsek değil vazgeçersek kaybederiz. Sonuna kadar savaşacağız. Taraftarlarımız da 90 dakika boyunca bizleri desteklesin. Artık tüm camia stada gelmeli" diye konuştu.