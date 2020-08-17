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Denizlispor, Marvin Bakalorz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Denizlispor, Marvin Bakalorz'u renklerine bağladı.

Denizlispor, Marvin Bakalorz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
17.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:06

Denizlispor, Marvin Bakalorz'u renklerine bağladı. Deneyimli orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Bir zamanlar Dortmund forması giyen ve geçtiğimiz günlerde Hannover'da sözleşmesi sona eren Marvın Bakalorz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı formayı giydiği imza törenine Denizlispor As Başkanı Mustafa Kemal Şahan ve Başkan Yardımcısı Levent Çaputçu katıldı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Denizlispor Kulüp Başkan Yardımcısı Levent Çaputçu, "Marvin bize Almanya'dan geldi. Kendisi orada oynadığı sürece oldukça başarılı bir sporcu. Amacımız Denizlispor'u güçlendirmek, iyi transferler yapmak. Denizlispor'u hak ettiği yerlere getirmek inşallah. Bunun için de yeni oluşumlar var. O oluşumları siz de biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla umarım herkes için hayırlı uğurlu olur. İyi bir sezon geçiririz ve umarım hedeflerimize ulaşırız. Ben kendisine hoş geldin demek istiyorum ve kulübede hayırlı uğurlu olur" dedi.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Denizlispor'un renklerine bağladığı Marvin Bakalorz, "Uzun zamandır zaten Türkiye'de oynamayı zaten düşünüyordum. Zaten Türk mahallesinde büyüdüm. Çok Türk arkadaşım var. Öncellikle hocayla ve sportif direktörle çok iyi görüşmelerimiz oldu. İki gündür buradayım. İnsanlar çok sıcakkanlı, daha önce arkadaş ortamında gördüğüm gibi. İnsanlar çok misafirperver. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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