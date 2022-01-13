Denizlispor, Manisa FK maçının hazırlıklarına devam ediyor

MANİSA (İHA) - Spor Toto 1.Ligin 21.haftasında kendi sahasında Manisa FK ile karşılaşacak olan Denizlispor, yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto 1.Ligin 21.haftasında 15 Ocak 2022 Cumartesi günü Manisa FK ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başlayıp, taktik çalışmayla sona erdi. Yeşil siyahlı ekip yarın yapacağı son idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Sakatlıkları devam eden kaleci Adam Stachowiak, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu ve ülkesinin milli takım kampında bulunan Kevın Mayi Manisa FK maçında forma giyemeyeceği açıklandı. - DENİZLİ