Denizlispor, Manisa FK maçı hazırlıklarına devam etti

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, 15 Ocak Cumartesi günü evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya geldi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışması yaptı.

Takımda sakatlıkları bulunan Adam Stackhowiak, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu ile milli takım kampında bulunan Kevin Mayi forma giyemeyecek.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri

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