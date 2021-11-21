Denizlispor maçında kadın cinayetine tepki için pankart açıldı

Denizlispor ile Kaçiörengücü karşılaşmasında tribünde yerini alan kadın taraftarlar, 'Artık yeter. Şebnemler ölmesin' diye pankart açtı.

Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Müsabakada ev sahibi Denizlispor 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Maç başlama düdüğünün ardından ise kadın taraftarlar tribünde kadın cinayetine kurban giden Şebnem Şirin'in resminin olduğu pankart açtı. Pankartta ise, 'Artık yeter. Şebnemler ölmesin diyerek mesaj verildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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