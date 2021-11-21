Denizlispor maçında kadın cinayetine tepki için pankart açıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor maçında kadın cinayetine tepki için pankart açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor maçında kadın cinayetine tepki için pankart açıldı

Denizlispor ile Kaçiörengücü karşılaşmasında tribünde yerini alan kadın taraftarlar, 'Artık yeter. Şebnemler ölmesin' diye pankart açtı.

Denizlispor ile Kaçiörengücü karşılaşmasında tribünde yerini alan kadın taraftarlar, 'Artık yeter. Şebnemler ölmesin' diye pankart açtı.

Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Müsabakada ev sahibi Denizlispor 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Maç başlama düdüğünün ardından ise kadın taraftarlar tribünde kadın cinayetine kurban giden Şebnem Şirin'in resminin olduğu pankart açtı. Pankartta ise, 'Artık yeter. Şebnemler ölmesin diyerek mesaj verildi. - DENİZLİ

Denizlispor maçında kadın cinayetine tepki için pankart açıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title