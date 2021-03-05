Denizlispor maçı öncesi taraftardan Yeni Malatyaspor'a moral
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Denizlispor maçı öncesi taraftardan Yeni Malatyaspor'a moral

05.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:33
Denizlispor maçı öncesi taraftardan Yeni Malatyaspor'a moral

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor kafilesi maçın oynanacağı Denizli deplasmanına hareket etti.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor kafilesi maçın oynanacağı Denizli deplasmanına hareket etti. Taraftarlarda tesislerde toplanarak sarı-siyahlıları uğurladı.

Nurettin Soykan Tesisleri'nden hareket eden Yeni Malatyaspor kafilesini, taraftarlar büyük bir coşku eşliğinde meşale ve konfetilerle uğurladı. Yeni Malatyaspor Sportif Direktör Ali Ravcı ve takım kaptanı Adem Büyük, takıma moral vermek için tesislere gelen taraftarlara teşekkür ettiler. Kaptan Adem Büyük, "Takım arkadaşlarım ve ben sonuna kadar Malatya için üst düzey mücadele veriyoruz. Sizlerin bu desteği bizlere moral oldu. Deplasmanda elimizden geleni yapıp sonuna kadar savaşıp, şanlı armalı formayı terletip inşallah 3 puanı alacağız" dedi.

Sportif Direktör Ali Ravcı ise kendilerini deplasman öncesi yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ederek, "Bizlere Denizlispor deplasmanı öncesi taraftarımızın yaptığı sürpriz güzel bir moral oldu. Malatya için elimizden geleni yapıp inşallah sahadan galip ayrılırız. Futbolcularımıza sonuna kadar güveniyorum" diye konuştu.

Takım adına Kaptan Adem'e, 'Size güveniyoruz' mesajı veren Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri Başkanı Ender Kaya ise "Biz taraftarlar her şartta takıma güvenimizi asla kaybetmedik. En kötü gün bugünse bugünde Malatyaspor. Bir şehrin umudu sizlersiz. Deplasmanda alacağız bir üç puan bizi fazlasıyla mutlu edecektir. Size olan güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza eminiz. Ali Ravcı hocam sizlerde moralinizi yüksek tutun bir şehrin arkanızda olduğunu unutmayın. Yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu. - MALATYA

Denizlispor maçı öncesi taraftardan Yeni Malatyaspor'a moral
Denizlispor maçı öncesi taraftardan Yeni Malatyaspor'a moral

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lady Gaga Kenan Doğulu Hakan Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Mustafa Er Ersun Yanal Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor maçı öncesi taraftardan Yeni Malatyaspor'a moral - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 18:00:46. #1.16#
title