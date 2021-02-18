Denizlispor, ligin "dibinden" kurtulmak istiyor
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Denizlispor, ligin "dibinden" kurtulmak istiyor

18.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:04
Denizlispor, ligin

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği Gençlerbirliği'ni yenerek, alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği Gençlerbirliği'ni yenerek, alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına devam eden yeşil-siyahlılar, ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Gençlerbirliği'ni sahalarında da yenerek kötü gidişi durdurmayı hedefliyor.

Puan tablosunda 18 puan son sırada yer alan Denizlispor, 4 farklı teknik direktör yönetiminde çıktığı toplam 24 karşılaşmada ancak 4 galibiyet alabildi.

Denizlispor, son teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı 4 maçtan ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Bu sezon evinde oynadığı 12 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen Ege ekibi, bu maçlarda 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Evindeki maçlarda rakip kaleyi 8 kez havalandıran yeşil-siyahlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

Denizlispor, ligde 14 mağlubiyetle Ankaragücü ile birlikte en fazla yenilen takım oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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