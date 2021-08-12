Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor

Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor, Cumartesi günü karşılaşacağı Bandırmaspor maçı ile lige başlıyor.

Denizlispor, Cumartesi günü karşılaşacağı Bandırmaspor maçı ile lige başlıyor. Elinde genç kadrosu bulunan yeşil siyahlı ekipte hedef 3 puan.

Süper Lig'e veda eden ve TFF 1. Lig'de yoluna devam edecek olan Denizlispor, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 14 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de kendi evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak olan yeşil siyahlı ekipte ilk hedef ise 3 puanı almak. Moralli bir şekilde lige başlayıp sürdürmek isteyen Denizlispor, uzun bir aradan sonra ilk defa seyircisinin karşısına çıkacak. Yeşil siyahlı ekibin kadrosunda ise geçen seneden kalan oyuncular ve altyapıdan yetişen futbolcular bulunuyor. Transfer yasağının kalkması için 13 milyon TL paraya ihtiyacı bulunan Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, yasağı kaldırarak kadroya takviye yapmanın peşinde.

Öte yandan, 14 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Denizlispor-RH Bandırmaspor karşılaşmasını Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılık görevlerini Hüsnü Emre Çelimli ve Sezgin Çınar üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Can Cengiz olacak. - DENİZLİ

Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kibariye Cem Yılmaz Mustafa Sandal
Spor Muslera Mete Gazoz Metin Oktay Caner Erkin Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 13:14:54. #1.14#

title