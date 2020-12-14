Denizlispor lidere hazırlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizlispor lidere hazırlanacak

14.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:19
Denizlispor lidere hazırlanacak

SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçını 3-2 kaybeden düşme hattındaki Yukatel Denizlispor, gözünü lider Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maça çevirdi.

SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçını 3-2 kaybeden düşme hattındaki Yukatel Denizlispor, gözünü lider Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maça çevirdi. İki günlük iznin ardından hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılar kötü gidişata son vermek isterken, Alanyaspor'la oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alıp 4 kez yenildi. Geçen sezon Süper Lig'de karşı karşıya gelen iki takımın maçlarında kazanan Alanyaspor oldu.

Denizlispor, Akdeniz temsilcisine evinde 5-1 kaybederken, deplasmanda da 1-0 yenildi. Denizlispor bu sezon iç sahada ise en kötü performansı gösteren iki takımdan biri oldu. Atatürk Stadı'nda 5 maça çıkan Denizlispor yalnızca 2 beraberlik alırken, 3 maçı kaybetti. Sahasında Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la golsüz berabere kalan yeşil-siyahlılar, Beşiktaş'a 3-2, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 ve Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

İlgili Haberler

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından - Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
Altay devleşti, Fenerbahçe Denizlispor deplasmanında kazandı
Altay devleşti, Fenerbahçe Denizlispor deplasmanında kazandı
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Erkan Akçay Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Mauricio Lemos Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor lidere hazırlanacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 11:26:19. #1.15#
title