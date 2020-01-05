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Denizlispor laktat testinden geçti

Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Denizlispor'da futbolcular bu sabah laktat testinden geçti.

05.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:35
Denizlispor laktat testinden geçti

Ligin ikinci yarısına 'da hazırlanan 'da futbolcular bu laktat testinden geçti.


Yeşil-siyahlı kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Bugün sabah yapılan antrenmanda futbolculara laktat testi uygulandı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yardımcılarının gözetiminde gerçekleşen laktat testleri yaklaşık 2 saatin sonunda tamamlandı. Denizlispor, bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla Antalya kampı çalışmalarını sürdürecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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