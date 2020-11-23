Denizlispor kupada Turgutluspor önünde moral arıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizlispor kupada Turgutluspor önünde moral arıyor

23.11.2020 11:36 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:39
Denizlispor kupada Turgutluspor önünde moral arıyor

Süper Lig'de son olarak evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilip 5 puanla düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Misli.com 2'nci Lig ekibi Turgutluspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de son olarak evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilip 5 puanla düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Misli.com 2'nci Lig ekibi Turgutluspor'u konuk edecek.

Atatürk Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Robert Prosinecki'nin sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. 

İstifa etmeyi düşünmediğini dile getiren Hırvat teknik adam, "Kupada kazanıp moral bulmak istiyoruz. Turgutluspor'u eleyerek yolumuza devam edeceğiz. Ardından ligde toparlanıp hak ettiğimiz yere geleceğiz" diye konuştu.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve takibini sürdüren, kupada daha önce Sarıyer'i eleyen Turgutluspor da Süper Lig temsilcisi rakibini de geçerek çift kulvarda yoluna devam etmeyi istiyor.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Denizlispor ara vermeden Gaziantep maçına hazırlanıyor
Denizlispor ara vermeden Gaziantep maçına hazırlanıyor
Turgutluspor'un zirve inadı
Turgutluspor'un zirve inadı
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 2 GMG Kastamonuspor: 1
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 2 GMG Kastamonuspor: 1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berkun Oya Mert Fırat Cem Yılmaz Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Rusya Medya Ak Parti Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor kupada Turgutluspor önünde moral arıyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 11:52:08. #1.14#
title