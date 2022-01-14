Denizlispor; kupada Trabzonspor ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu. Denizlispor kupa mücadelesinde kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi törenine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kura çekiminde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, "132 takımla başladığımız turnuvada, son 16 takıma kadar geldi. 17 maçımız kaldı. 17 maçtan sonra şampiyonumuzu belirleyeceğiz. Bugüne kadar Türkiye Kupası'nı kazanan değişik 15 takım var. Şu an 16 turunda da 6 takım bu kupayı kazanmış. TFF Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetim kurul arkadaşlarımın da başarı dileklerini iletiyorum. Önümüzdeki sene Spor Toto 1. Lig'de VAR başlayacak. Bu etaptan sonra VAR'ın denemesi başlayacak. Onu da aktarmak isterim. İkinci devre başladı. İkinci devre her zaman yoğun, iddialı ve stresli geçer. TFF olarak tüm kulüplere eşit mesafede olduğumuzu paylaşmak isteriz. Bu kupanın Avrupa'ya gitmenin yolu da olduğunu biliyoruz. Şampiyon olmak önemli. Güzel ve heyecanlı maçlar seyrettik. 16-17 maç penaltılara gitti. Yüzde 32 civarında uzatmaya gitti. Fair-Play çerçevesinde bu turnuvayı istiyoruz. 14 Süper Lig, 2 de 1. Lig'den takımımız var. Kura çekimin tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

Alanyaspor - Adana Demirspor

Fatih Karagümrük - Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kayserispor

Hatayspor - Antalyaspor

Bandırmaspor - Sivasspor

Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet