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Denizlispor kupada Galatasaray önünde

Denizlispor kupada Galatasaray önünde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 6 maçta 2 bereberlik, 4 mağlubiyet alıp ilk devreyi 16 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada tamamlayan Altaş Denizlispor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 6 maçta 2 bereberlik, 4 mağlubiyet alıp ilk devreyi 16 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada tamamlayan Altaş Denizlispor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Kupada bu turda da rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf yoluna devam edecek. Ligde kötü gidişin ardından kupada dev rakibi önünde moral bulmaya çalışacak Denizlispor'da sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Oğuz, Muğdat Çelik, Mayi, Aissati, Okan ve Stackhowiak forma giyemeyecek. İki takım son olarak Denizlispor'un Süper Lig'de olduğu geçen sezon karşılaştı. Denizlispor, küme düşmesi kesinleştikten sonra 11 Mayıs'ta rakibiyle evinde oynadığı son maçı 4-1 kaybetti.


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