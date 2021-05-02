Denizlispor küme düştü mü?

Denizlispor ligin bitimine 3 hafta kala küme düştü. Yeşil-siyahlılar, sahasında Çaykur Rizespor'a kaybederek ligde kalma umutlarını son haftalara taşıyamadı. Denizlispor küme düştü mü?

Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybederek bu sezon lige veda eden ilk takım oldu. Haftalardır son sıradan kurtulamayan yeşil-siyahlılar bitime 3 hafta kala resmen küme düştü.

NET FIRSATLARDAN YARARLANAMADILAR

Ali Tandoğan yönetimindeki Denizlispor maça etkili başladı. Özellikle ilk yarıda Rodallega ile net pozisyonlar yakalayan yeşil-siyahlı ekip bu fırsatları değerlendiremedi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Çaykur Rizespor, 72. dakikada Samudio'yla golü buldu ve maç 1-0 sona erdi. Bu galibiyetle Çaykur Rizespor'da ligde kalma yolunda derin bir nefes aldı.