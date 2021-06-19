Denizlispor kulüp başkanlığını bırakan Çetin, darbedildiği gerekçesiyle 4 kişiden şikayetçi oldu

TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor'da genel kurulda aday olmayarak kulüp başkanlığını bırakan Ali Çetin, bir restoranda darbedildiğini belirterek polise başvurdu.

TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor'da genel kurulda aday olmayarak kulüp başkanlığını bırakan Ali Çetin, bir restoranda darbedildiğini belirterek polise başvurdu.

Ali Çetin, dün akşam Karakurt Mahallesi'nde bir restoranda çıkan tartışmada darbedildiğini öne sürerek, aldığı darp raporuyla karakola gitti. Çetin, 4 kişiden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, Çetin'in şikayetçi olduğu O.K, S.C, A.Ö. ve M.A'nın ifadesine başvurdu. O.K, S.C, A.Ö. ve M.A. da tehdit ve hakaret iddiasıyla Çetin'den şikayetçi oldu.

O.K, emniyetteki ifadesinde, Denizlispor'da başkan adayı çıkmaması üzerine sessiz protesto eylemi düzenlemeyi planladıklarını, Çetin'in bunu engellemek için kendilerini restorana çağırdığı, para teklif ettiğini, çıkan tartışmada küfürlü sözler söylediğini ve kendilerini tehdit ettiğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek