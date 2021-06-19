Denizlispor kulüp başkanlığını bırakan Çetin, darbedildiği gerekçesiyle 4 kişiden şikayetçi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor kulüp başkanlığını bırakan Çetin, darbedildiği gerekçesiyle 4 kişiden şikayetçi oldu

Denizlispor kulüp başkanlığını bırakan Çetin, darbedildiği gerekçesiyle 4 kişiden şikayetçi oldu
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor'da genel kurulda aday olmayarak kulüp başkanlığını bırakan Ali Çetin, bir restoranda darbedildiğini belirterek polise başvurdu.

TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor'da genel kurulda aday olmayarak kulüp başkanlığını bırakan Ali Çetin, bir restoranda darbedildiğini belirterek polise başvurdu.

Ali Çetin, dün akşam Karakurt Mahallesi'nde bir restoranda çıkan tartışmada darbedildiğini öne sürerek, aldığı darp raporuyla karakola gitti. Çetin, 4 kişiden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, Çetin'in şikayetçi olduğu O.K, S.C, A.Ö. ve M.A'nın ifadesine başvurdu. O.K, S.C, A.Ö. ve M.A. da tehdit ve hakaret iddiasıyla Çetin'den şikayetçi oldu.

O.K, emniyetteki ifadesinde, Denizlispor'da başkan adayı çıkmaması üzerine sessiz protesto eylemi düzenlemeyi planladıklarını, Çetin'in bunu engellemek için kendilerini restorana çağırdığı, para teklif ettiğini, çıkan tartışmada küfürlü sözler söylediğini ve kendilerini tehdit ettiğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Burak Yılmaz Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizlispor kulüp başkanlığını bırakan Çetin, darbedildiği gerekçesiyle 4 kişiden şikayetçi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 18:14:45. #1.15#

title