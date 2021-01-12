Denizlispor Kulübünün eski başkanlarından Nail Yıldız vefat etti
12.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:40
Denizlispor Kulübünün eski başkanlarından Nail Yıldız, 85 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Denizlispor Kulübünün eski başkanlarından Nail Yıldız, 85 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde 1 aydır kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altında bulunan Yıldız'ın cenazesinin bugün ikindi vakti Gökpınar Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
Yıldız'ın, 1979 ve 1980 yıllarında kulüp başkanlığı görevinde bulunduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek