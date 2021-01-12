Denizlispor Kulübünün eski başkanlarından Nail Yıldız vefat etti
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Denizlispor Kulübünün eski başkanlarından Nail Yıldız vefat etti

12.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:40
Denizlispor Kulübünün eski başkanlarından Nail Yıldız vefat etti

Denizlispor Kulübünün eski başkanlarından Nail Yıldız, 85 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizlispor Kulübünün eski başkanlarından Nail Yıldız, 85 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde 1 aydır kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altında bulunan Yıldız'ın cenazesinin bugün ikindi vakti Gökpınar Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Yıldız'ın, 1979 ve 1980 yıllarında kulüp başkanlığı görevinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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