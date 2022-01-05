Denizlispor Kulübü yönetim kurulunda yeni görev dağılımı yapıldı

Denizlispor Kulübü'nde yönetim kurulu görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Uz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Hikmet Olgun, Necip İrdem, Hasan Yıldırım, Ali Yörümez, Nedim Demirkan, Taner Atilla, Hasan Yıldırım, Ömer Tuncer, Refik Kapan, Ahmet Aşıkoğlu, İsmail Kartal, Fethi Akcan Seyit Berber, Ferhat Yıldırım, Mehmet Teke, Derviş Gedik, Ersen Kaplan, Ali İnceören, İsmet Kaya, Cemal Işık, Ömer Tuncer, Recep Dayı, Ersen Kaplan, İzzet Çağlar Altunbaş, Onur Kayhan, Taner Atilla."

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri

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