Denizlispor Kulübü: Bu sezon da küme düşme kaldırılsın
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Denizlispor Kulübü: Bu sezon da küme düşme kaldırılsın

Denizlispor Kulübü: Bu sezon da küme düşme kaldırılsın
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

YUKATEL Denizlispor yönetimi yaptığı açıklamayla, bu sezon da küme düşmenin kaldırılması gerektiğini belirtti.

YUKATEL Denizlispor yönetimi yaptığı açıklamayla, bu sezon da küme düşmenin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Süper Lig'e veda eden Yukatel Denizlispor'da yönetim yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir süreç yaşandığını ifade etti. Döviz kurunda dalgalanmaların yaşandığı, yayın gelirlerinin de azaldığı belirtilen açıklamada, "TFF tarafından ödenen galibiyet primlerinin düşmesi, yayıncı kuruluş ödemelerinde yaşanan aksaklıklar ve önemli gelir kalemlerinden mahrum kalmak kulübümüzü ciddi anlamda bir çıkmaza sürüklemiştir. Küme düşmenin kaldırılmış olduğu 2019-20 sezonunun son 9 haftasını etkileyen pandemi süreci, 2020-21 sezonunun tamamında devam etmiştir. Bu süreçte kulüplerimiz zor koşullar altında mücadele ederek, varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır" denildi.Bu sezon da küme düşmenin kaldırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kulübümüz gelecek sezon hak ettiği yer olan Süper Lig'de yeniden yer almalıdır. Süper Lig'e veda etmek zorunda bırakılan 4 kulüp ve bu kulüplerin yaklaşık 10 milyon taraftarı Süper Lig heyecanını yaşamaya devam etmeli, ülke futbolu adına güzel bir karara imza atılmalıdır. Bu konuda gerekli tüm adımları atacağımızı tüm kamuoyuna bildirir, nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından adil bir şekilde verileceğine inandığımızı belirtiriz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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