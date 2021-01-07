Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: "Görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz"
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Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: "Görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz"

07.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:09
Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin:

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, mevcut yönetimin görevini sürdürdüğünü belirterek, "Bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek ve devamlılığını sağlayacak bir yönetim çıkana kadar görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, mevcut yönetimin görevini sürdürdüğünü belirterek, "Bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek ve devamlılığını sağlayacak bir yönetim çıkana kadar görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri günden bugüne tüm yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ellerinden gelenin fazlasını yaparak maddi ve manevi anlamda kulübe hizmet verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini kaydetti.

Tüm güçlerini Denizlispor uğruna harcamaktan hiçbir zaman kaçınmadıklarını belirten Çetin, "Görevde olduğumuz süre boyunca kaçınmayacağız. Çakmak satarak, bayrak asarak ve diğer tüm imkanlarımızı seferber ederek kulübümüze karşılıksız gelir kaynakları bulmak için gece gündüz demeden çalıştık." ifadelerini kullandı.

Çetin açıklamasında şu görüşlerini aktardı:

"Maddi ve manevi anlamda Denizlispor'a yararlı olabilecek oluşumlara elimizden gelen tüm yardımı yapacağız. Kulübümüzün daha iyi yerlere gelebilmesi için ben ve yönetim kurulu üyelerimin gerekli tüm desteği vereceğinin bilinmesini istiyorum. Bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek ve devamlılığını sağlayacak bir yönetim çıkana kadar görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Asıl olan Denizlispor'dur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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