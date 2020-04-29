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Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin'den mali durum açıklaması Açıklaması

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların ertelenmesinin kulübün bütçesini olumsuz etkilemesine rağmen futbolculara ödeme yapıldığını bildirdi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin'den mali durum açıklaması Açıklaması
29.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:08

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların ertelenmesinin kulübün bütçesini olumsuz etkilemesine rağmen futbolculara ödeme yapıldığını bildirdi.

Ali Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik sıkıntılara rağmen futbolcuların alacaklarını ödemek için tüm imkanları seferber etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Geçen hafta futbolculara 1,5 milyon lira, bu hafta da 1 milyon liralık ödeme yapıldığını belirten Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Sporda hayat adeta durdu. Maçlar oynanmadığı için zor durumda kaldık. Yönetim olarak bu zor günleri en az kayıpla atlatmak için gece gündüz çalışıyoruz. Futbolcularımıza 2 haftada toplam 2,5 milyon lira ödeme yaptık. Gelecek hafta da 2,5 milyon lira ödeme yapmayı planlıyoruz. Yönetim kurulu üyelerimle, teknik heyet ve futbolculara ödemelerin yapılması için uğraşıyoruz. Bunun yanı sıra kulüp çalışanlarımızın maaşlarını da gecikmeden ödemeye başladık. Hiçbir gelirimiz yokken 3 haftalık sürede 5 milyon lira civarında ödeme yapmak kolay değil. Bu kulübü hem sportif hem de mali açıdan layık olduğu yere getirmek için fedakarca çalışmaya devam ediyoruz. Denizlispor'da kimsenin alacağı kalmaz."

Kaynak: AA

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