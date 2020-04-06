Denizlispor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı Denizlispor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Denizlispor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Türkiye'nin milli mücadeledeki sesini duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 100'üncü yaşını kutlarız. Bu vesileyle doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmek için görev yapan tüm çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA