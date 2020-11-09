Denizlispor Kulübü, 10 Kasım'a özel kısa film hazırladı

Denizlispor Kulübü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla kısa film hazırladı.

Denizlispor Kulübü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla kısa film hazırladı.

Denizli Atatürk Stadı'nda çekimleri yapılan kısa filmde, yeşil-siyahlı formayı giyen taraftarların, Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması yer alıyor.

Atatürk sevgisine dikkat çekilen ve "#yerindolmaz" etiketiyle yayımlanan kısa film, çok sayıda kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emanetinle çıktığımız bu sonsuz yolculukta, zafer adımlarımızın yol gösterici kahramanı; en çok da senin yerin dolmaz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek