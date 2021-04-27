Denizlispor kritik dönemeçte
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Denizlispor kritik dönemeçte

Denizlispor kritik dönemeçte
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de son olarak evinde Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp galibiyet hasretini 8 maça çıkaran sonuncu Yukatel Denizlispor, yarın düşme hattındaki rakiplerinden Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

SÜPER Lig'de son olarak evinde Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp galibiyet hasretini 8 maça çıkaran sonuncu Yukatel Denizlispor, yarın düşme hattındaki rakiplerinden Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Özgür Yankaya düdük çalacak. Denizli'de sakatlığı bulunan Kubilay, Hadi Sacko, Mustafa Yumlu, Recep Niyaz, kaleci Hüseyin ve Abdülkadir forma giyemeyecek. 

KOŞUKAVAK BU KEZ RAKİPLigde 35 maçta 28 puan toplayabilen 21'inci sıradaki Denizlispor, küme düşmenin sınırında yer alıyor. Bitime 5 maç kala yeşil-siyahlıların kurtuluş hattıyla arasında 9 puanlık fark bulunuyor. Teknik direktörlük görevine bu sezon bir dönem Denizlispor'u da çalıştıran Yalçın Koşukavak'ı getiren Kayserispor ise 35 puanla düşme hattında 19'uncu sırada. Koşukavak, bu maçla yeni takımıyla ilk sınavında haftalarca düşme hattından kurtarmaya çalıştığı eski kuübüne rakip olacak. Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi. Tandoğan, hayati maçta beraberliğin bile kendileri için kötü sonuç olduğunu belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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