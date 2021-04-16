Denizlispor kritik dönemeçte
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor kritik dönemeçte

Denizlispor kritik dönemeçte
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve 26 puanla son sıraya demir atan Yukatel Denizlispor yarın en önemli rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi
Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi
Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp özür diledi
Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp özür diledi

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve 26 puanla son sıraya demir atan Yukatel Denizlispor yarın en önemli rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Yeşil siyahlılarda Özgür Çek, Ahmed Yasin, Aymen Ben Mohammed, kaleci Hüseyin, Murowski ve Görkem forma giyemeyecek. Teknik direktör Hakan Kutlu, kendileri gibi düşme hattından kurtulma mücadelesi veren BŞB Erzurumspor maçının son derece hayati olduğunu söyledi. Tüm takımın galibiyet için kenetlendiğini anlatan Kutlu, "Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Sahaya çıkıp elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi. 


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mario Draghi Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Demet Akalın Ersin Korkut
Spor Arda Turan Cenk Tosun Metin Oktay Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizlispor kritik dönemeçte - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 10:35:32. #1.15#

title