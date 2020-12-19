Denizlispor, Koşukavak'la ilk maçına çıkacak
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Denizlispor, Koşukavak'la ilk maçına çıkacak

19.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:48
Denizlispor, Koşukavak'la ilk maçına çıkacak

Süper Lig'de son 6 maçında sadece bir puan alıp sonuncu sıraya demir atan Yukatel Denizlispor yarın yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde lider Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk kez sahaya çıkacak.

Süper Lig'de son 6 maçında sadece bir puan alıp sonuncu sıraya demir atan Yukatel Denizlispor yarın yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde lider Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk kez sahaya çıkacak. Atatürk Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil siyahlılarda tedavileri devam eden Dossevi, Subotic, Özgür ve Sakıb'ın yanı sıra kadro dışı olan Oğuz karşılaşmada forma giyemeyecek.

Alanyaspor maçıyla Süper Lig'de 700'üncü maçına çıkacak Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Takıma güvendiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Aytemiz Alanyaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Oyuncularıma inanıyorum" diye konuştu.Denizlispor bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçta da galip gelemedi. Ege ekibi evinde 2 beraberlik alırken, 3 kez de sahayı boynu bükük terk etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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