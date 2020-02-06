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Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

06.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:33
Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Antrenman Haluk Ulusoy Tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. İdman ısınma hareketleri başladı, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmana sakatlıkları dolayısı ile Thiago Lopes ve Ogenyi Onazi katılmazken, sakatlığı bulunan Hadi Sacko ise takımla beraber çalışmalara başladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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