Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de maça başlayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından idmanı taktiksel hazırlıklarla tamamladı.

Tedavileri devam eden Hadi Sacko, Özgür Çek ve Veton Tusha, fizyoterapistler eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.

Yeşil-siyahlılar, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek