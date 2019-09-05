Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

05.09.2019 23:57

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 3 günlük iznin ardından Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.



Yeşil-siyahlı ekip ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile start verdi. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman akşam geç saatlere kadar devam etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA