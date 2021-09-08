Denizlispor, Kevin Mayi ve Bekir Turaç Böke'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fransız futbolcu Kevin Mayi ve Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fransız futbolcu Kevin Mayi ve Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 28 yaşındaki Kevin Mayi ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 3. Lig ekiplerinden Çankaya FK'da oynayan 22 yaşındaki hücum oyuncusu Bekir Turaç Böke ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek