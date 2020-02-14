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Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

14.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:16
Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri ve taktik çalışması yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Kaynak: AA
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