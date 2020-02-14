Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri ve taktik çalışması yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda top kapma çalışmasıyla sona erdi.
Tedavilerine devam edilen Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.