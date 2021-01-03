Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
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Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

03.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:53
Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda dünkü Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sakıb Aytaç ve Özgür Çek'in takımdan ayrı çalıştığı Yukatel Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Fede Varela, Mustafa Yumlu ve Marvin Bakalorz antrenmana katılmadı.

Demir Grup Sivasspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Mustafa Yumlu ile sağ dizinde zorlanma hisseden Marvin Bakalaroz'un sağlık durumları bugün gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Dünkü müsabakada kafasına aldığı darbe sonucu kaşı açılan ve 8 dikiş atılan Hugo Rodallega'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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