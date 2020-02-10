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Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

10.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:52
Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi. Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.


Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Onazi antrenmana katılmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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