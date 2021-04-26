Denizlispor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
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Denizlispor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Denizlispor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas oyunları ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Tedavileri devam eden Mustafa Yumlu, Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen ve Hadi Sacko, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Kubilay Aktaş'ın sağ ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edildi. Tedavisine başlanan genç oyuncu, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlı kafile, akşam saatlerinde hava yolu ile Kayseri'ye giderek, yarın son antrenmanını Kayserispor Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Yukatel Denizlispor'un çarşamba günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçı, hakem Özgür Yankaya yönetecek. ???

Denizlispor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Denizlispor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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