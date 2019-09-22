Denizlispor kayseri'den mutlu döndü

22.09.2019 11:41

Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor'la geriye düştüğü maçta 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor, sahadan galibiyetle ayrılamasa da oynadığı pozitif futbolla camiaya umut verdi. Ligde 5 hafta sonunda 8 puan toplamayı başaran yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yücel İldiz takımını kutladı. Futbolcularına, "Sizleri kazanmış bir takım gibi kutluyorum" mesajını veren deneyimli teknik adam, "İyi ve çağdaş futbol oynayacağımızın sözünü vermiştik. Sezon başlarken işimizin zor olacağını biliyorduk ve böyle de oldu. Zor bir fikstürle de lige merhaba dedik. Gerçekten sahada iyi mücadele eden, seyir zevki veren, çağdaş futbol oynamaya çalışan bir Denizlispor olduk. Her zaman kazanma alışkanlığı olan Denizlispor olduk. Hep üzerine koyarak gittik" diye konuştu.

Kayserispor maçında çok iyi bir mücadele sergilendiğini anlatan Yücel İldiz, "Kalemizde golü erken gördük. Ancak 20'nci dakikadan sonra gerçekten müsabakayı kazanma adına ve futbol oynama adına iyi işler yaptık. Buruk sevinç yaşıyoruz. Kazanmak istiyorduk ama berabere bitti. Oynadığımız futboldan çok memnunum. Çok gol kaçırdık, onları kaçırmamamız gerekiyordu. Kayserispor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Şunun sözünü veriyorum, yeneriz yeniliriz ama Denizlispor olarak ligde elimizden geldiği kadar izleyenlere zevk vermeye, futbola katkı sunmaya devam edeceğiz. Çağdaş futbol adına her şeyi yapmaya devam edeceğiz.İçeride ve dışarıda hiç skor kaygısı yaşamadan futbolumuzu oynayacağız" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA