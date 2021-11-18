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Denizlispor kahvaltıda buluştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor kahvaltıda buluştu

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor, kahvaltıda buluştu.

ANKARA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor, kahvaltıda buluştu.

Yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet sabah kahvaltısında bir araya gelerek kritik maç öncesi moral depoladı. Organizasyona katılan başkan Mehmet Uz, "Futbolcularımızı çok seviyoruz. Yöneticilerimizin ve futbolcularımızın bu tür organizasyonlara ihtiyacı var. Yeni hocamız ile birlikte güzel bir hava yakaladık, takımımız çok mutlu. Yönetim kurulu arkadaşlarımız da elinden gelenin fazlasını yapıyor, bu birliktelik ile başarılı sonuçlara ulaşacağımıza eminim" diye konuştu. Kahvaltının ardından hatıra fotoğrafı çektiren yeşil-siyahlı yöneticiler ve futbolcular, kahvaltı organizasyonuna sponsor olarak ev sahipliği yapan restaurant sahibi Ramazan Çatalok'a teşekkür etti.


Denizlispor kahvaltıda buluştu

Denizlispor kahvaltıda buluştu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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