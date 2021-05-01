Denizlispor kader sınavında

Süper Lig'de sezon başından beri düşme hattından kurtulamayan son sıradaki Yukatel Denizlispor, yarın evinde kader sınavına çıkacak.

Süper Lig'de sezon başından beri düşme hattından kurtulamayan son sıradaki Yukatel Denizlispor, yarın evinde kader sınavına çıkacak. Bitime 4 maç kala kurtuluş hattının 10 puan gerisinde 28 puanla dibe demir atan Denizlispor, yarın Çaykur Rizespor'u yenemezse son 3 maç öncesi umutlarını yitirecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Ev sahibinde Ahmed Yasin, Sacko, Mustafa Yumlu, Diskerud, Ayman Ben Mohammed, Kubilay, kaleciler Hüseyin ve Cenk ile kart cezalısı Murawski forma giymeyecek.

Şansı mucizelere bağlı olan yeşil-siyahlı ekip, rakibini yener, alt sıralardaki rakipleri puan kaybederse küme düşmeyi 1 hafta erteleyecek. Aksi her türlü sonuçla Denizlispor havlu atıp bu sezon Süper Lig'e veda eden ilk takım olacak. Denizlispor yarın kazansa dahi kendisinden sonra oynayacak rakiplerinin alacağı sonuçlara göre umudunu kaybedecek. Süper Lig'e geçen sezon 9 yıl sonra geri dönen Denizlispor, sezonu 35 puanla 14'üncü sırada tamamlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı