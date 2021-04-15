Denizlispor kader sınavında
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Denizlispor kader sınavında

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor
Denizlispor kader sınavında

SÜPER Lig'de son 8 haftaya düşme hattında son sırada giren Yukatel Denizlispor, cumartesi günü kendisi gibi düşme korkusunu yakından hisseden tek basamak üzerindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kader sınavlarından birinde ağırlayacak.

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SÜPER Lig'de son 8 haftaya düşme hattında son sırada giren Yukatel Denizlispor, cumartesi günü kendisi gibi düşme korkusunu yakından hisseden tek basamak üzerindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kader sınavlarından birinde ağırlayacak. Ligde 26 puanla kurtuluş hattının 7 puan gerisinde kalan Denizli, 28 puanlı rakibine evinde yenildiği takdirde kurtuluş şansını iyice azaltacak. Galibiyet durumunda ise rakiplerin de alacağı sonuçlara göre umutlar yeniden artacak. Bu maçla 4'üncü kez rakip olacak iki takımın daha önce oynadığı 2 karşılaşmayı Denizlispor, 1'ini ise Erzurum kazandı.

KALE 20 YAŞINDAKİ ABDULKADİR'DEGalibiyetten başka hiçbir ihtimali hesaba katmayan Denizlispor'da Hakan Kutlu yönetiminde yapılan son antrenmanda sakatlığı süren Murawski ve Ayman Ben Mohamed yer almadı. Sakatlığını atlayan Recep Niyaz ve kaleci Hüseyin Altıntaş bireysel çalışmalara başlarken, takımın birinci file bekçisi Cenk Gönen ise takımdan ayrı çalıştı. Recep ve Cenk'in Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. İki kalecisi sakat olan, Pantilimon'un ayrıldığı Denizli'de bu maçta da kaleyi yine 20 yaşındaki file bekçisi Abdulkadir Sünger'in koruması bekleniyor. Abdulkadir, 3 as kalecinin yokluğunda geçen hafta Alanyaspor deplasmanında kariyerinin ilk profesyonel maçına çıkıp, Süper Lig'de ilk kez forma giymişti.


Denizlispor kader sınavında
Denizlispor kader sınavında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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